Il dossier pensioni ha rischiato di bloccare l'iter della manovra 2026 in Senato. Alla fine la maggioranza ha trovato una quadra sul capitolo previdenza e diverse misure messe sul tavolo sono state - per il momento - accantonate. Ma nel testo della legge di bilancio entrano comunque una serie di. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Pensioni, le novità dal 1° gennaio 2026: chi viene beffato

Leggi anche: Manovra, pensioni: aumento dal primo gennaio 2026. Ecco chi ne ha diritto. Polemica sulla tassa per gli affitti brevi

Leggi anche: Pensioni, dal 1° gennaio 2026 scattano gli aumenti post inflazione: le simulazioni Inps

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pensioni, gli aumenti di gennaio 2026 con la rivalutazione: le simulazioni per fascia, come cambia l'assegno - A gennaio 2026 l'aumento delle pensioni in virtù della rivalutazione varierà dai 14 ai 62 euro mensili in base all'assegno percepito nel 2025. corriereadriatico.it

Pensioni, aumenti 2026 più bassi delle attese? Simulazione importi per fasce reddito con la rivalutazione per l'inflazione - Ma le ultime proiezioni dell'Inps (che completerà entro la fine del prossimo gennaio le attività di rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali che si applicheranno sugli assegni ... corriereadriatico.it

Pensioni 2026 tra aumenti, perequazione e decorrenze: cosa cambia da gennaio - Con l’entrata in vigore della Manovra 2026 e l’accredito della pensione di gennaio prossimo, già dal primo cedolino del nuovo anno per i pensionati vecchi e nuovi non mancheranno le sorprese. pmi.it

PENSIONI ? LE 3 NOVITÀ (+ UNA FREGATURA) DEL PAGAMENTO DI GENNAIO 2026 ??

La #manovra domani in aula al #Senato. Misure per le imprese, novità sulle pensioni. La maggioranza: "E' per la crescita del Paese". Le opposizioni: "Sventato blitz su condono". Al #Tg2Rai ore 13,00 #21dicembre - facebook.com facebook

Manovra, c’è l’emendamento del governo. Stretta sulle pensioni, novità per imprese e tassa sui pacchi x.com