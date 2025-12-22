pensioni la mappa 2026 tutti gli aumenti previsti che scattano da gennaio

Firenze, 22 dicembre 2025 – Il 2026 si aprirà con la consueta rivalutazione degli assegni previdenziali, fissata in via provvisoria all’1,4%. Un aggiornamento annuale che, come previsto dal meccanismo Istat, sarà applicato in misura piena solo sulla quota di pensione fino a quattro volte il minimo, mentre oltre questa soglia la perequazione si ridurrà gradualmente. A fare il punto è Cristina Moriconi, dal primo gennaio nuova coordinatrice del patronato Inca Cgil Toscana. "Le stime attuali indicano una rivalutazione dell’1,4%. Come sempre, si applicherà per intero fino ai 2.400 euro lordi circa, mentre oltre quella cifra scende, fino al 75% della percentuale per chi supera cinque volte il minimo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

