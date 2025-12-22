Pensioni? Colpa dei tecnici Mai screzi su questo tema

«I conti pubblici ormai sono in ordine, il differenziale di rendimento con i Bund tedeschi e i nostri titoli di Stato cioè lo spread non è mai stato così basso. In tre anni noi abbiamo cambiato la visione che il mondo aveva di questo Paese, abbiamo investito sulle imprese per la crescita, ora anche i tecnici che ci hanno aiutato a scrivere la manovra devono lanciare il cuore oltre l'ostacolo, anche i mercati in qualche modo ci danno ragione e ci apprezzano». Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario della Lega, risponde al telefono in serata, quando il quadro della legge di Bilancio si è sostanzialmente definito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

