Pensioni? Colpa dei tecnici Mai pensato di alzare l’età dice Durigon mentre la manovra approda in Senato

Mentre la manovra è pronta ad approdare in Senato dopo il via libera della Commissione Bilancio, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario della Lega, in un’intervista rilasciata al Giornale sostiene che le polemiche di questi giorni sulle pensioni sono il frutto di letture distorte e di timori infondati. Durigon quale respinge l’idea che il governo abbia mai pensato di alzare l’età pensionabile. "La linea nella Lega è sempre stata la stessa, nessuno nella maggioranza ha mai pensato di aumentare l’età della pensione", chiarisce Durigon, attribuendo il “rumore” delle ultime settimane esclusivamente a questioni tecniche. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

