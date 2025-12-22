Pensioni 2026 | nuovi importi e assegno minimo a 611,85 euro Circolare INPS con dettagli e calendario dei pagamenti

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il decreto interministeriale del 19 novembre 2025, ha definito i parametri per la perequazione delle pensioni (adeguamento al costo della vita) per il biennio 2025-2026. L'INPS con circolare del 19 dicembre fornisce indicazioni sui nuovi importi e le date di pagamento nel 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

