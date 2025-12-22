Pensiamo al Natale invece di rifilare qualche sganassone al nemico | è ora dell’attacco preventivo!

Capisco la frustrazione degli ammiragli e dei generali che da quarant’anni si preparano alla guerra e che vedono il rischio che la trattativa di pace allontani la tanto agognata possibilità di dimostrare il loro valore. Non è che dovranno andare in psicoterapia per affrontare la loro frustrazione? Che sfortuna! Mi metto nei loro panni. Sarebbe come se un medico studiasse per tanti lustri come curare per non avere mai un paziente. Tutti sani per fare un dispetto ai medici. Siamo capitati in un’epoca strana in cui molte persone, quelli che ora hanno circa meno di 80 anni, non hanno attuato una bella guerra totale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ammiraglio Dragone spinge per guerra a "nemico inesistente" russo: "Nato valuta attacco preventivo contro Mosca in risposta a 'minacce ibride'"

Nato spinge per guerra a "nemico inesistente" russo, Ammiraglio Dragone: "Alleanza valuta attacco preventivo a Russia in risposta a 'minacce ibride'"

