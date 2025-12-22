Entra ufficialmente in funzione un nuovo scuolabus all'avanguardia che coniuga sostenibilità ambientale e massima inclusività. Grazie all’importante investimento finanziato interamente dalla Regione Toscana tramite un bando gestito dalla Provincia di Arezzo, ad Anghiari prende il via il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Pensato per abbattere ogni barriera architettonica: ecco il nuovo scuolabus inclusivo ed ecologico

