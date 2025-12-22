Oltre 8milioni di euro per dare risposte e sostenere i cittadini e le cittadine dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) che si trovano in condizioni di fragilità sociale ed economica. Anche nel 2026 l’ente sovracomunale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Pedemontana Sociale, oltre 8 milioni per il welfare

Leggi anche: Povertà, via libera al piano regionale: oltre 79 milioni per un welfare più vicino ai territori

Leggi anche: Ecco il Bilancio di previsione del Comune: oltre 240 milioni di euro per servizi, welfare e investimenti strategici

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pedemontana Sociale, oltre 8 milioni per il welfare - Approvato dal Consiglio dell’Unione il bilancio di previsione e il Piano programmatico dell’azienda che prevede un ampliamento dei servizi e nuovi progetti ... parmatoday.it