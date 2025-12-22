Pedemontana Sociale oltre 8 milioni per il welfare
Oltre 8milioni di euro per dare risposte e sostenere i cittadini e le cittadine dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) che si trovano in condizioni di fragilità sociale ed economica. Anche nel 2026 l’ente sovracomunale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
