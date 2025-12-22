Pedemontana lite sul bitumificio Il sindaco | Sarà solo temporaneo

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’impianto di betonaggio di Pedemontana scatena la polemica ad Arcore e segna una spaccatura ancora più profonda tra le due anime della città: il centrodestra alla guida del Comune e il centrosinistra. Nasce tutto da un’interrogazione del Pd sulla produzione di cemento per la tratta “C“ dell’ autostrada "forse sfuggita al sindaco Maurizio Bono ", che replica agli avversari "di aver seminato il panico sulla questione evocando il vecchio progetto del bitumificio" promosso in un’altra epoca in cui i conservatori erano sempre a capo dell’Amministrazione, primo cittadino Marco Rocchini, e che provocò una levata di scudi civica e della minoranza progressista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

pedemontana lite sul bitumificio il sindaco sar224 solo temporaneo

© Ilgiorno.it - Pedemontana, lite sul bitumificio. Il sindaco: "Sarà solo temporaneo"

Leggi anche: Scarlett johansson e il suo status di attrice da miliardi è solo temporaneo

Leggi anche: "Possiamo darle sostegno: "Ma solo temporaneo"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Pedemontana, lite sul bitumificio. Il sindaco: Sarà solo temporaneo.

Regione, i sindaci dicono «si» alla Pedemontana - Sono i sette sindaci nominati in Regione in rappresentanza delle Amministrazioni comunali, così come previsto ... ecodibergamo.it

Pedemontana, Monti contro Cereda: "Sul cemento una doppia morale" - Andrea Monti, sindaco leghista di Lazzate, accusa di doppia morale Vimercate, "che sfila contro l’autostrada, dopo aver approvato una mega variante da 230mila ... ilgiorno.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.