L’impianto di betonaggio di Pedemontana scatena la polemica ad Arcore e segna una spaccatura ancora più profonda tra le due anime della città: il centrodestra alla guida del Comune e il centrosinistra. Nasce tutto da un’interrogazione del Pd sulla produzione di cemento per la tratta “C“ dell’ autostrada "forse sfuggita al sindaco Maurizio Bono ", che replica agli avversari "di aver seminato il panico sulla questione evocando il vecchio progetto del bitumificio" promosso in un’altra epoca in cui i conservatori erano sempre a capo dell’Amministrazione, primo cittadino Marco Rocchini, e che provocò una levata di scudi civica e della minoranza progressista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pedemontana, lite sul bitumificio. Il sindaco: "Sarà solo temporaneo"

