Pedaggi mai pagati per 2.200 euro | finisce a processo per le furbate ai caselli Ecco come faceva

Per oltre un anno avrebbe attraversato i caselli autostradali di Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna senza pagare il pedaggio. In tutto 51 passaggi irregolari, per un danno stimato in circa 2.200 euro. Protagonista della vicenda è un artigiano cinquantenne di La Spezia, ora finito a processo a Genova con l’accusa di truffa ai danni di Autostrade. Come faceva a non pagare. L’uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda e, secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, utilizzava biglietti smagnetizzati: in questo modo non risultava il casello di ingresso e diventava impossibile calcolare l’importo corretto del pedaggio. 🔗 Leggi su Open.online

