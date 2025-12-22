Si conclude con una condanna e un’assoluzione il procedimento giudiziario nato dall’indagine della Guardia di Finanza sulla gestione dell’Ente morale San Filippo Neri di Benevento. La vicenda ha coinvolto un avvocato, condannato a cinque anni di reclusione, e altri soggetti che hanno ottenuto l’assoluzione, evidenziando la complessità delle decisioni giudiziarie in questo caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con una condanna e un’assoluzione il processo nato dall’inchiesta della Guardia di Finanza sulla gestione dell’Ente morale San Filippo Neri di Benevento. Il Tribunale ha assolto Gaetano Penta, 61 anni, da tutte le accuse, mentre ha condannato l’avvocato Antonio Caroscio, 81 anni, alla pena di cinque anni di reclusione, limitatamente a due fatture risalenti agli anni 2013 e 2014. Caroscio è stato difeso dall’avvocato Antonio Leone, Penta assistito dall’avvocato Rino Caputo. Caroscio e Penta erano imputati per peculato in relazione a una presunta appropriazione indebita di somme dell’Ente, per un importo complessivo che l’accusa aveva quantificato in circa 500mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Peculato al San Filippo Neri: avvocato condannato a 5 anni, un’assoluzione

