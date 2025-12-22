L’ex attaccante Gianpaolo Pazzini ha parlato a SportMediaset prima del fischio d’inizio della finale di Supercoppa Italiana Napoli-Bologna: «Il reparto offensivo del Napoli è quello che ha fatto svoltare la sfida in semifinale col Milan. Elmas e Neres isolavano i difensori del Milan, stasera sono curioso di vedere come attaccherà la difesa del Bologna, disposta a 4. Le mezze punte dovranno agire diversamente, ma l’attacco del Napoli sa fare molto male». Come vede il duello fra Conte e Italiano? «Sono due allenatori molto preparati, bravi nell’arrivare alla partita. Sono curioso di vedere le pressioni delle due squadre, sono undici aggressivi che mettono molto ritmo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pazzini su Napoli-Bologna: «La difesa del Napoli ha svoltato la semifinale col Milan»

