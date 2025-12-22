Pavia abusi sessuali sulla nipote minorenne | 44enne espulso dopo la scarcerazione

Pavia, 22 dicembre 2025 - Si sono aperte le porte del carcere per un cittadino dello Sri Lanka, ma solo per essere scortato verso il rimpatrio. Nella giornata di ieri, la polizia di Pavia ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione nei confronti di un 44enne, ritenuto socialmente pericoloso. L’uomo ha appena terminato di scontare una pena detentiva di 5 anni per il reato di violenza sessuale aggravata. Secondo quanto ricostruito dalle indagini condotte tra Roma e Milano, il 44enne aveva abusato della nipote minorenne, approfittando della temporanea assenza dei genitori e del delicato contesto familiare dovuto alla loro separazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

