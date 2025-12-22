Paura in via Gramsci scoppia un incendio in un ristorante cinese

Poco prima delle ore 14 di lunedì 22 dicembre si è sviluppato un incendio all'interno di un ristorante cinese, al civico 10 di via Gramsci a Parma. Il rogo, le cui cause sono in corso di approfondimento, è stato spento grazie all'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco, partite dalla.

Fiamme e paura in via Palmirano, scoppia un incendio nel capannone: in cenere rotoballe e mezzi agricoli - Ferrara: l’allarme da un’azienda nelle campagne tra Cona e Gaibanella, vigili del fuoco al lavoro per ore. ilrestodelcarlino.it

