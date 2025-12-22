Paura in Olanda auto sulla folla durante una parata natalizia | Non sembra atto volontario

A Nunspeet, nella provincia della Gheldria, si è verificato un incidente durante la tradizionale sfilata natalizia, con un’auto che ha colpito la folla. La dinamica dell’accaduto non sembra essere volontaria. La comunità locale è sotto shock mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Olanda, auto piomba sulla folla durante una parata natalizia: diversi feriti, tre in condizioni gravi - Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale parata annu ... affaritaliani.it

Attimi di terrore in Olanda: auto sulla folla durante la parata di Natale, diversi feriti - A Nunspeet, in Olanda, un’auto è piombata sulla folla durante la parata natalizia. notizie.it

In Olanda non si fidano di Federico e Io non ho paura del lupo e vogliono controllare il lupo perché non credono al mito dell'autoregolazione. Forse dovremmo mandare i carabinieri forestali italiani ad impedire il golpe @follower - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.