Paura in Olanda auto sulla folla durante una parata natalizia | Non sembra atto volontario

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Nunspeet, nella provincia della Gheldria, si è verificato un incidente durante la tradizionale sfilata natalizia, con un’auto che ha colpito la folla. La dinamica dell’accaduto non sembra essere volontaria. La comunità locale è sotto shock mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Una tragedia consumatasi a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale sfilata annuale delle luci. Dalle prime informazioni, è stata arrestata una donna di 56 anni al volante della vettura che ha ferito 9 persone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

paura in olanda auto sulla folla durante una parata natalizia non sembra atto volontario

© Ildifforme.it - Paura in Olanda, auto sulla folla durante una parata natalizia: “Non sembra atto volontario”

Leggi anche: Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: almeno 9 feriti, tre sono in gravi condizioni

Leggi anche: Olanda, auto sulla folla a una parata natalizia: almeno 9 feriti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Capodanno, Parigi come Milano: festa cancellata. NY Post attacca: Hanno paura.

paura olanda auto follaOlanda, auto sulla folla durante parata natalizia a Nunspeet. Diversi feriti - Paura a Nunspeet, località ad Est di Amsterdam, in Olanda, dove un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia. tg24.sky.it

paura olanda auto follaOlanda, auto piomba sulla folla durante una parata natalizia: diversi feriti, tre in condizioni gravi - Almeno cinque persone sono rimaste ferite oggi in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria, dove era in corso la tradizionale parata annu ... affaritaliani.it

paura olanda auto follaAttimi di terrore in Olanda: auto sulla folla durante la parata di Natale, diversi feriti - A Nunspeet, in Olanda, un’auto è piombata sulla folla durante la parata natalizia. notizie.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.