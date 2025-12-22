Patson Daka è pazzo di gioia e tenta l'esultanza acrobatica in Coppa d'Africa | finisce male
Segna nel recupero contro il Mali, poi la caduta spaventa tutti: l’attaccante dello Zambia resta in campo ma fa temere il peggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
