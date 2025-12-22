Patelli | Prima di pensare al mio futuro in Provincia devo riconfermarmi da sindaco

22 dic 2025

Sono un bel rebus le prossime Elezioni Provinciali del 2026. L’aver posticipato le Elezioni Amministrative di molti comuni dal 2026 al 2027 - conseguenze della pandemia - costringe molti amministratori a non potersi, attualmente, ricandidare per il “parlamentino” di via Garibaldi. Com’è noto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

