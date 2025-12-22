Pasticcere colpito e rapinato durante le consegne | arrestato un 36enne
I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Acireale sono intervenuti a Santa Venerina dopo la segnalazione di una rapina appena consumata. La vittima è un pasticcere 57enne di Giarre, dipendente di un esercizio commerciale della zona, aggredito da più persone con il volto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
