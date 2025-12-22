Lodi, 22 dicembre 2025 – Dramma nel cuore del centro storico di Lodi, dove sabato 20 dicembre un parto avvenuto tra le mura di casa si è trasformato in tragedia. La madre, sotto shock, è stata ricoverata in ospedale, mentre le autorità indagano sulle circostanze di quanto accaduto. La comunità si trova ora a fare i conti con questa dolorosa perdita.

Lodi, 22 dicembre 2025 – Dramma nel cuore del centro storico di Lodi, dove sabato 20 dicembre un parto avvenuto tra le mura di casa si è trasformato in tragedia. Un neonato è stato trovato in arresto cardiaco e la Procura ha disposto il sequestro della salma, attivando le procedure previste nei casi più delicati. Le urla e l’allarme. L’allarme è scattato nella mattinata di sabato 20 dicembre, poco prima delle 11. Una vicina di casa, allarmata dalle urla provenienti dall’appartamento accanto, si è precipitata all’interno dell’abitazione per prestare aiuto e ha immediatamente allertato il 118. All’arrivo dei sanitari, la donna, 35 anni, dell'Ecuador – in gravidanza a termine –, aveva già partorito, ma il neonato non era reattivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Partorisce in casa ma il bambino muore: tragedia a Lodi, la madre ricoverata sotto shock

