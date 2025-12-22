Partita di Serie A in Australia annullata per richieste inaccettabili

2025-12-22 21:31:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’incontro sarebbe entrato nella storia come la prima partita di campionato giocata all’estero La partita di campionato in programma tra Milan e Como, in programma a Perth, in Australia, è stata annullata a causa di quelle che il presidente della Serie A ha definito “richieste inaccettabili” avanzate dalla Confederazione asiatica di calcio (AFC). La partita, prevista per l’8 febbraio 2026, sarebbe stata la prima partita di campionato nazionale europea disputata all’estero. Tuttavia, secondo il presidente della Serie A Ezio Simonelli, i rischi finanziari e le complicazioni dell’ultimo minuto hanno reso “impossibile” che la partita andasse avanti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

