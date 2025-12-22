Parte l’Erasmus a Nizza Amiens e a Vienna

Da gennaio si parte in Erasmus con l’ istituto alberghiero Vespucci: Amiens, nel Nord della Francia, Nizza e Vienna sono le destinazioni. Per la prima volta l’alberghiero più antico di Milano riceve l’accreditamento al progetto Erasmus e un budget di 32.221 euro "che assicurerà a 19 studenti la mobilità in Europa, nelle scuole con le quali abbiamo instaurato un partenariato", spiega Roberta Casoli, docente di Francese al Vespucci e referente della commissione internazionalizzazione del progetto Erasmus e dei progetti linguistici. A Nizza si collabora con il Lycée hôtelier Jeanne et Paul Augier, una delle eccellenze del sistema professionale ed educativo francese; ad Amiens con una scuola professionale che ha l’indirizzo cucina, pasticceria e accoglienza turistica e a Vienna la delegazione del Vespucci sarà accolta da una business school. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

