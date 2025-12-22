Parma Ondrejka avvisa la Fiorentina | Vogliamo comandare Poi su Chivu
Il fantasista polacco sta tornando in condizione ma ci vorrà ancora un pochino. Intanto punta lo scontro diretto con i viola Il Parma si è ritrovato a Collecchio per cominciare il lavoro in avvicinamento allo scontro diretto fondamentale con la Fiorentina. Nell’ultimo weekend i ducali hanno riposato causa Supercoppa Italiana del Napoli, per cui hanno osservato qualche giorno di stop. Ondrejka (Ansafoto) – calciomercato.it Oggi alla ripresa ha preso la parola Jacob Ondrejka in conferenza stampa: “Ci siamo detti che dobbiamo lavorare insieme. È l’unica cosa di cui abbiamo bisogno: lavorare insieme e cercare di vincere le partite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
