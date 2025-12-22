Il fantasista polacco sta tornando in condizione ma ci vorrà ancora un pochino. Intanto punta lo scontro diretto con i viola Il Parma si è ritrovato a Collecchio per cominciare il lavoro in avvicinamento allo scontro diretto fondamentale con la Fiorentina. Nell’ultimo weekend i ducali hanno riposato causa Supercoppa Italiana del Napoli, per cui hanno osservato qualche giorno di stop. Ondrejka (Ansafoto) – calciomercato.it Oggi alla ripresa ha preso la parola Jacob Ondrejka in conferenza stampa: “Ci siamo detti che dobbiamo lavorare insieme. È l’unica cosa di cui abbiamo bisogno: lavorare insieme e cercare di vincere le partite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Parma, Ondrejka avvisa la Fiorentina: “Vogliamo comandare”. Poi su Chivu

Leggi anche: Parma, si rivede Ondrejka: titolare contro il Mantova

Leggi anche: Pisa-Parma 0-1 LE PAGELLE | Benek glaciale, Ondrejka spento

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Doppio Maldini lancia l'Atalanta. Il Parma non molla, la ribalta con Ondrejka ed è salvo - 3 in casa di un’Atalanta che gioca un tempo per poi spegnersi alla distanza, cullandosi su obiettivi già ampiamente ... gazzetta.it

Parma, Ondrejka: "Deluso per il risultato" - Jacob Ondrejka, centrocampista del Parma, parla in conferenza dopo il 2- calciomercato.com

Parma, Ondrejka: "Ora sto bene, Cuesta? Mi trovo benissimo" - Sulla percentuale fisica e sul rientro: "Spero il prima possibile! fantacalcio.it