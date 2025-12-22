Parla Sempio | Stasi in galera da innocente? Mi chiedo se possa succedere a me Marco Poggi è ancora mio amico

Garlasco (Pavia) – "L'idea che Alberto Stasi possa essere in galera da innocente stimola delle riflessioni. Mi chiedo: e se succedesse anche a me?". È un passaggio dell'intervista che Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per il delitto di Garlasco, ha rilasciato al programma di Rete 4 '10 Minuti' condotto da Alessandro Sallusti, ex direttore de Il Giornale. "Non ho ucciso io Chiara Poggi", ribadisce il 37enne amico di Marco Poggi, il fratello della 26enne uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007. Delitto di Garlasco, la difesa di Alberto Stasi ora punta sulla revisione del processo.

Caso Garlasco, parla Sempio: "Non ho ucciso Chiara, si chiarirà tutto" - “Non ho ucciso Chiara Poggi” e anche se “sono tranquillo, penso che a mano a mano si chiarirà tutto. adnkronos.com

Garlasco in Tv, Sempio senza filtri su amore, diari segreti e Chiara Poggi: “Potrei essere al posto di Stasi” - Andrea Sempio, indagato per concorso in omicidio per il delitto di Garlasco, è tornato in TV e ha parlato ai microfoni di 10 Minuti, ribadendo di essere estraneo ai fatti ... libero.it

#Garlasco, in diretta parla l'avvocato di Sempio e risponde all'indiscrezione della nuova impronta sulla scena del delitto #Mattino5 x.com

Mattino 5. . #Garlasco, in diretta parla l'avvocato di Sempio e risponde all'indiscrezione della nuova impronta sulla scena del delitto #Mattino5 - facebook.com facebook

