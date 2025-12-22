Avvicinato all’improvviso e derubato in pochi istanti. È successo questa mattina a Latisana, dove un uomo cdi 61 anni è stato vittima di un furto con strappo subito dopo aver parcheggiato la propria auto. Secondo quanto denunciato, l’uomo era appena sceso dal veicolo quando uno sconosciuto si è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Parcheggia l’auto, poi l’assalto: sconosciuto gli strappa il borsello e fugge

Leggi anche: Blocca l'auto dell'ex moglie e strappa la maniglia: "Voglio solo parlare", nel borsello ha anche un coltello

Leggi anche: Roma. Auto fugge per evitare un controllo e si schianta contro un’auto in sosta. Il conducente fugge a piedi, il passeggero fermato e denunciato dai Carabinieri

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

INACCETTABILE ESSERE DERUBATI IN OSPEDALE Un uomo parcheggia la sua auto nel parcheggio dell’ospedale di Legnano. Mentre è dentro, concentrato sulle proprie preoccupazioni e sul bisogno di cure, qualcuno apre la sua auto e ruba le chi - facebook.com facebook