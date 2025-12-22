Paratici alla Fiorentina tutto confermato | atteso in Italia dopo la rescissione con il Tottenham Tmw
La Fiorentina ha ritrovato ieri sera il sorriso in campionato, centrando il primo successo in questa Serie A. Un risultato che può segnare l’inizio di una nuova fase, perché nelle prossime settimane il club è pronto a cambiare pelle, soprattutto a livello dirigenziale. Il passaggio più significativo riguarda l’area tecnica: in casa viola è atteso l’ingresso di Fabio Paratici, destinato a ricoprire un ruolo chiave nella nuova struttura societaria. Ma a che punto è davvero il percorso che potrebbe portarlo a Firenze? Riporta Tuttomercatoweb.com: “La strada è ormai spianata, solamente un inatteso sussulto potrebbe far saltare il banco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
