La Fiorentina ha ritrovato ieri sera il sorriso in campionato, centrando il primo successo in questa Serie A. Un risultato che può segnare l’inizio di una nuova fase, perché nelle prossime settimane il club è pronto a cambiare pelle, soprattutto a livello dirigenziale. Il passaggio più significativo riguarda l’area tecnica: in casa viola è atteso l’ingresso di Fabio Paratici, destinato a ricoprire un ruolo chiave nella nuova struttura societaria. Ma a che punto è davvero il percorso che potrebbe portarlo a Firenze? Riporta Tuttomercatoweb.com: “La strada è ormai spianata, solamente un inatteso sussulto potrebbe far saltare il banco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Paratici alla Fiorentina, tutto confermato: atteso in Italia dopo la rescissione con il Tottenham (Tmw)

Leggi anche: Perché Paratici sta accettando la Fiorentina dopo soli 2 mesi dal ritorno come Ds del Tottenham

Leggi anche: Rientra dopo la squalifica per il caso plusvalenze: lavorerà con Johan Lange. Paratici atto II: ds ’in tandem’ al Tottenham

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Paratici-Fiorentina? Quando Valcareggi disse: “Pagava di più per far arrabbiare Firenze”; Romano: Paratici ha aperto alla Fiorentina, entusiasta di tornare in Italia. Mancano i passaggi formali; VN – Tutto fatto per Paratici. Domani sarà il suo giorno; Paratici e i tanti nodi da sciogliere se accettasse la Fiorentina. Il primo riguarda l\'allenatore.

Fiorentina, tutto confermato: è fatta per Paratici. Ecco quando arriverà - La Fiorentina ieri sera ha ritrovato una vittoria in campionato, la prima nel cammino di questa Serie A, e adesso si prepara a cambiare volto nelle prossime settimane. tuttonapoli.net