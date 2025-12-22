Parapiglia al controllo della polizia locale | agente graffiato e colpito al volto

Arresto turbolento nella zona di piazza Portello. La sera del 19 dicembre, durante alcuni controlli, è stato fermato un 43enne originario del Senegal, irregolare in Italia e già noto per attività di spaccio e numerosi precedenti.Sorpreso con la droga scatena il parapiglia L'uomo è stato trovato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Parapiglia al controllo della polizia locale: agente graffiato e colpito al volto Leggi anche: Agente colpito con un pugno al volto, quarta aggressione in carcere da parte dello stesso detenuto in un mese Leggi anche: Notte di follia in un locale: ragazzo colpito al volto con una chiave inglese La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Ghisa insultati e picchiati sui Navigli: due arresti e un vigile con la spalla rotta; Osvaldo Neto tenta la fuga e colpisce due donne, non la passa liscia: il video della follia in strada. Spacciatore fermato dalla locale graffia e colpisce un agente: arrestato - È stato un arresto turbolento quello che la sera del 19 dicembre gli agenti della polizia locale hanno messo a segno in piazza Portello, dove, durante un controllo di polizia, è stato fermato un ... primocanale.it

Parapiglia al controllo della polizia locale: agente graffiato e colpito al volto - La sera del 19 dicembre, durante alcuni controlli, è stato fermato un 43enne originario del Senegal, irregolare in Italia e già noto per attività di ... genovatoday.it

Genova, spacciatore scappa e ferisce un agente. Arrestato - Spacciatore arrestato in piazza Portello: dopo essere stato fermato ha cercato di scappare e ha ferito un agente ... ilsecoloxix.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.