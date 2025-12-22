Paramount rilancia l’offerta per la Warner Bros Discovery | Ellison garantirà 40 miliardi

Paramount ha rilanciato la sua offerta di acquisizione ostile per Warner Bros. Discovery, annunciando che Larry Ellison, il fondatore di Oracle e padre del ceo di Paramount, David Ellison, garantirà personalmente 40,4 miliardi di dollari per finanziare la transazione da 78 miliardi di dollari. La famiglia Ellison consentirà inoltre agli azionisti di esaminare i bilanci del loro trust familiare. Il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery ha respinto più volte l’offerta di Paramount, optando invece per un’offerta di Netflix, che secondo il board è più vantaggiosa. Il consiglio ha anche affermato che Paramount ha fornito informazioni fuorvianti agli azionisti di Warner Bros. 🔗 Leggi su Lapresse.it

