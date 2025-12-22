Paperdi Caserta Natale coi fiocchi | blitz a Faenza nonostante le assenze

Tempo di lettura: 3 minuti È una grande prova di maturità quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta 2021 sul campo di Faenza. Priva di Laganà, Vecerina, Sperduto e Pisapia, la formazione di coach Lardo – perfette le sue rotazioni con tanti minuti anche al giovane Sorbo – ha sbancato il Palacattani con il punteggio di 83-71 dopo essere stata in vantaggio anche di 17 punti (62-75). Al di là della prova fornita da un immarcabile Radunic e dal solito incontenibile D’Argenzio, è stata tutta la squadra bianconera a rendere impenetrabile la propria area, costringendo i faentini, reduci da due vittorie consecutive, a cercare quasi esclusivamente il tiro dalla distanza (1142 da 3). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

