Papa Leone XIV | serve una Curia più missionaria

Papa Leone XIV ha sottolineato l'importanza di una Curia più orientata alla missione. Durante la cerimonia di scambio di auguri in Vaticano, il pontefice ha evidenziato la necessità di rafforzare l'impegno pastorale e missionario dell'istituzione, in risposta alle sfide contemporanee. Un momento di riflessione e rinnovamento per la Curia, che si confronta con il ruolo di guida spirituale e sociale della Chiesa.

La giornata di Papa Leone. La cerimonia dello scambio di auguri del pontefice con la Curia in Vaticano. Nelle sue parole l'invito alla missione e al servizio.

Angelus 21 dicembre, Papa Leone XIV: a chi guardare per essere "coraggiosi e forti nella fede" - Oggi all'Angelus, papa Leone XIV ha indicato una luminosa figura nella storia della salvezza come esempio di coraggio e forza nella fede.

Leone XIV, è possibile essere amici nella Curia Romana? Si agendo in Comunione per la Missione - Un saluto speciale per il cardinale decano da parte del Papa per lo scambio di auguri alla Curia Romana ricorda ovviamente Papa Francesco che ha incoraggiato a "rimettere al centro la misericordia di

Primo scambio di auguri natalizi per Papa Leone con la Curia romana. "La comunione nella Chiesa rimane sempre una sfida. Talvolta, dietro un'apparente tranquillità, si agitano i fantasmi della divisione”, ha detto il Pontefice accogliendo i Cardinali nell’Aula x.com

Le parole di Papa Leone Nuova puntata di Chiesa viva per riflettere sull'Angelus e il discorso di #PapaLeoneXIV in occasione degli auguri alla Curia Romana. Ospiti: Andrea Monda, direttore de L'Osservatore Romano; Don Michele Ferrari, docente Pontificia

