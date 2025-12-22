Papa Leone gli auguri di Natale alla Curia | Cadano maschere e sotterfugi finisca smania di primeggiare

Papa Leone XIV ha rivolto agli ufficiali della Curia Romana un messaggio di riflessione durante gli auguri natalizi, invitando a superare le divisioni e le tensioni interne. Il Papa ha sottolineato l'importanza di abbattere le maschere e di lasciar cadere i sotterfugi, affinché si possa ritrovare un clima di autentica collaborazione e rispetto reciproco. Un invito a rinnovare i valori di fraternità e umanità all’interno della Chiesa.

“E’ possibile essere amici nella Curia Romana?“. Papa Leone XIV è dinanzi a tutti coloro che lo assistono nel governo della Chiesa universale, per il tradizionale scambio di auguri e le sue parole non temono di far venire a galla situazioni spesso celate, situazioni che sorgono quando “l’amarezza si fa strada anche tra di noi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone, gli auguri di Natale alla Curia: “Cadano maschere e sotterfugi, finisca smania di primeggiare” Leggi anche: Nonna Concetta spegne 100 candeline: gli auguri di Papa Leone Leggi anche: Gabriella Labate scrive alla figlia per il suo compleanno: le foto più belle e gli auguri di papà Raf Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il Papa: A Natale evitiamo lo shopping dopante, invitiamo poveri o persone sole; Il testo della lettera di auguri di Natale che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato a Sua Santità Papa Leone XIV; Papa Leone XIV, pranzo a sorpresa a Villa Giorgina (ufficialmente per gli auguri di Natale): conversazioni strategiche col nunzio in Italia; Papa Leone XIV, le celebrazioni di Natale su. Papa Leone XIV: "Nella Curia cadano maschere e sotterfugi" - Non passano inosservate i toni insolitamente forti usati da Papa Leone XIV in occasione degli auguri natalizi alla Curia Romana, l'apparato amministrativo che assiste il pontefice. tg.la7.it Il Papa: «In Curia cessino le smanie di primeggiare e i sotterfugi» - Nel tradizionale incontro natalizio con la curia, Papa Leone XIV sottolinea l’importanza di missione e comunione nella Chiesa, ricordando il magistero e lo stile pastorale di Papa Francesco. famigliacristiana.it Lo speciale di Natale di Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone, gli auguri di Natale ai Cardinali: 'In Curia cessino le smanie di primeggiare” ... tg24.sky.it

Papa Leone XIV: "Nella Curia cadano maschere e sotterfugi" x.com

#PapaLeoneXIV gli auguri alla Curia Romana e ai dipendenti vaticani Oggi #22dicembre ore 10 in diretta su #TV2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 #PapaLeone #LeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.