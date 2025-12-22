Papa | Chiesa porti pace in mondo ferito

Papa invita la Chiesa a mantenere il suo ruolo di testimone di pace in un mondo segnato da discordie e violenze, spesso amplificate dall’uso dei mezzi digitali e dalla politica. In un contesto di crescente aggressività e rabbia, è fondamentale che continui ad essere una presenza missionaria, capace di promuovere dialogo e riconciliazione. Solo così si può contribuire a costruire un futuro più sereno e giusto.

11.12 In un mondo "ferito da discordie, violenze e conflitti, in cui assistiamo anche a una crescita di aggressività e di rabbia, non di rado strumentalizzate dal mondo digitale come dalla politica" la Chiesa resti missionaria, portatrice di pace. Così il Papa negli auguri alla Curia romana. Poi:anche nella Curia "dinamiche legate all'esercizio del potere, alla smania di primeggiare, alla cura dei propri interessi", ma "è bello quando troviamo amici di cui fidarci". Infine: superare ideologie, rigidità, contrapposizioni.

Papa Leone XIV: “Italia media per la pace, lavoriamo insieme”/ “Pronto alla pensione ma mi sono arreso a Dio” - Papa Leone XIV in aereo dopo il Libano, la conferenza stampa: pace in Ucraina e Medio Oriente, Conclave e primi mesi da Pontefice ... ilsussidiario.net

Giornata mondiale pace: Acli, “siamo con Papa Leone XIV per una pace fondata sul diritto e sul dialogo” - Le Acli colgono con favore il Messaggio di Papa Leone XIV per la LIX Giornata della Pace, il primo del suo pontificato, che riprende fin dal titolo l’appello ad una pace “disarmata e disarmante” che i ... agensir.it

