Inter News 24 Palladino avvisa i suoi: «Con l’Inter inizia un ciclo terribile!». Le parole del tecnico dell’Atalanta dopo la vittoria col Genoa. Dopo il successo sul Genoa, Raffaele Palladino, tecnico dell’ Atalanta, ha lanciato la sfida all’ Inter. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di arrivare al ciclo di ferro con una buona classifica. Nonostante le assenze per la Coppa d’Africa, la Dea è pronta ad affrontare i nerazzurri a viso aperto davanti al proprio pubblico. PAROLE – « L’obiettivo che ci eravamo prefissati con la squadra era proprio quello di incamerare più punti possibili prima di questo ciclo terribile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Palladino avvisa i suoi: «Con l’Inter inizia un ciclo terribile! Sulle assenze dico questo»

Leggi anche: De Laurentiis avvisa l’Inter: «Napoli più forte dell’anno scorso. E sul campionato dico questo»

Leggi anche: Tudor Juve, Balzarini: «L’esonero sarebbe un autogol, la società non può smentirsi così. Sulle voci su Spalletti e Palladino vi dico questo»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Palladino, il debutto show e quel ko Juve allo Stadium: Motta è avvisato - Nella sua carriera da calciatore Palladino vanta un passato alla Juve: acquistato nel 2002, dopo un percorso nel settore giovanile di 2 anni, viene ceduto in prestito per fare esperienza. tuttosport.com

Palladino avvisa la Juve: “Ci tengo molto, è un mio obiettivo”. E su Scamacca… - L'Atalanta continua a macinare risultati e contro il Genoa agli ottavi di Coppa Italia conquista la terza vittoria di fila, dopo i successi con l'Eintracht e Fiorentina. tuttosport.com

Prima che arrivasse Palladino aveva segnato un solo gol alla prima giornata contro il Pisa. Poi tanta panchina. Qualche problemino al solito ginocchio. Pochi minuti giocati. Era considerato un'alternativa al deludente Krstovic. Da quando è arrivato Palladino la - facebook.com facebook