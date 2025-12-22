Palinsesti Rai festività 2025 2026
© US Rai Il cinema per grandi e piccoli, i classici della musica, ma anche serie, serate evento e approfondimenti. I palinsesti delle festività 20252026 della Rai si preannunciano particolarmente ricchi. Ecco cosa andrà in onda nelle sere di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 durante il periodo natalizio. I principali appuntamenti su Rai 1. Apre ufficialmente il Natale di Rai 1 Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana, in onda domani (martedì 23 dicembre) con Antonella Clerici per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. La sera della vigilia (mercoledì 24 dicembre) la prima Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV, mentre a Natale (giovedì 25 dicembre) torna Alberto Angela con Stanotte a. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Palinsesti Mediaset, festività 2025/2026
Leggi anche: Palinsesti La7, festività 2025/2026
Natale 2025, tutti i film e i programmi delle feste del palinsesto Rai - A Natale, giovedì 25 dicembre, sempre Rai 2 propone il live action Il ritorno di Mary Poppins, mentre il 26 dicembre sarà trasmesso il live action La bella e la bestia. dilei.it
Palinsesto tv, come cambia la programmazione natalizia di Rai, Mediaset e non solo? In arrivo concerti, film, serie tv e speciali appuntamenti - I palinsesti di Rai, Mediaset, La 7 e non solo cambiano durante il periodo di Natale per offrire ai telespattori programmi adatti a tutta la famiglia. msn.com
Natale in tv: film, concerti e grandi classici per tutta la famiglia. Ecco come cambieranno i palinsesti Rai e Mediaset sotto le feste - Con l’arrivo delle festività natalizie, Mediaset rinnova i propri palinsesti con una programmazione pensata per accompagnare il pubblico in uno dei periodi più attesi dell’anno. corrieredellumbria.it
Cosa guardare in tv durante le festività natalizie I palinsesti si arricchiscono di classici del cinema e cartoni animati da vedere in famiglia: la nostra guida, canale per canale, ai film in programma e quando vanno in onda - facebook.com facebook
La programmazione del Cinema di Portoferraio per le Festività x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.