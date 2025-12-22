Palinsesti Rai festività 2025 2026

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

© US Rai Il cinema per grandi e piccoli, i classici della musica, ma anche serie, serate evento e approfondimenti. I palinsesti delle festività 20252026 della Rai si preannunciano particolarmente ricchi. Ecco cosa andrà in onda nelle sere di Rai 1, Rai 2 e Rai 3 durante il periodo natalizio. I principali appuntamenti su Rai 1. Apre ufficialmente il Natale di Rai 1 Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana, in onda domani (martedì 23 dicembre) con Antonella Clerici per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. La sera della vigilia (mercoledì 24 dicembre) la prima Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV, mentre a Natale (giovedì 25 dicembre) torna Alberto Angela con Stanotte a. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

palinsesti rai festivit224 2025 2026

© Davidemaggio.it - Palinsesti Rai, festività 2025/2026

Leggi anche: Palinsesti Mediaset, festività 2025/2026

Leggi anche: Palinsesti La7, festività 2025/2026

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

palinsesti rai festivit224 2025Natale 2025, tutti i film e i programmi delle feste del palinsesto Rai - A Natale, giovedì 25 dicembre, sempre Rai 2 propone il live action Il ritorno di Mary Poppins, mentre il 26 dicembre sarà trasmesso il live action La bella e la bestia. dilei.it

Palinsesto tv, come cambia la programmazione natalizia di Rai, Mediaset e non solo? In arrivo concerti, film, serie tv e speciali appuntamenti - I palinsesti di Rai, Mediaset, La 7 e non solo cambiano durante il periodo di Natale per offrire ai telespattori programmi adatti a tutta la famiglia. msn.com

palinsesti rai festivit224 2025Natale in tv: film, concerti e grandi classici per tutta la famiglia. Ecco come cambieranno i palinsesti Rai e Mediaset sotto le feste - Con l’arrivo delle festività natalizie, Mediaset rinnova i propri palinsesti con una programmazione pensata per accompagnare il pubblico in uno dei periodi più attesi dell’anno. corrieredellumbria.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.