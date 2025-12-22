PALINSESTI 28 DICEMBRE 2025-3 GENNAIO 2026 | FILM E SHOW DI CAPODANNO RAI MEDIASET E ALTRI GRUPPI
I palinsesti televisivi dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026 offrono una vasta gamma di film, show e programmi speciali delle principali emittenti italiane. Durante questa settimana di fine anno, sono previste programmazioni dedicate a capodanno e intrattenimento, con titoli di cinema, eventi culturali e varietà, per accompagnare il pubblico nelle festività senza enfasi, in modo chiaro e accurato.
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 28 dicembre 2025 al 3 gennaio 2026. Rai1 D: Se Fossi Te new (12) L: Se Fossi Te 1ªTv (22) M: Purché Finisca Bene: La Voce di Cupido 1ªTv M: L’Anno Che Verrà (20:50, Liorni ) G: Biancaneve e i Sette Nani (1937) + Biancaneve (2012) V: Purché Finisca Bene: Seduci e Scappa 1ªTv S: Festival del Circo di Montecarlo Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Ennio Doris: C’è anche Domani M: Io Sono Farah 1ªTv + La Notte nel Cuore 1ªTv M: Capodanno in Musica (21:50, Panicucci ) G: Il Primo Natale V: Francesca Cabrini 1ªTv S: Pooh: Noi Amici per Sempre Variazioni a pagina 2! Variazioni a pagina 2! Rai2 D: Il Principe di Roma L: Il Collegio new M: La Casa dei Fantasmi 1ªTv M: Lilli e il Vagabondo G: Delitti in Paradiso: Un Natale nel Mistero 1ªTv V: Cruella S: FBI: International + FBI 1ªTv Italia 1 D: La Banda dei Babbi Natale L: Will Hunting: Genio Ribelle M: Mamma, Ho Perso l’Aereo M: E. 🔗 Leggi su Bubinoblog
