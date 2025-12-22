Palestra è il preferito dell’Inter ma l’Atalanta chiede una cifra elevata

Inter News 24 Marco Palestra è il preferito dell’Inter per rafforzare la fascia destra dopo l’infortunio di Dumfries. Ma l’Atalanta chiede una cifra elevata. L’infortunio di Denzel Dumfries, il potente esterno olandese pilastro della corsia laterale, obbliga l’Inter a riflettere su un innesto di qualità. Tuttavia, secondo l’analisi di Tuttosport, la dirigenza di Viale della Liberazione non intende affrontare esborsi folli a gennaio. La strategia dei nerazzurri si scontra con valutazioni elevate e la scarsa disponibilità dei club a privarsi dei pezzi pregiati a metà stagione. Il profilo più seguito è quello di Marco Palestra, il promettente terzino dell’Atalanta attualmente in prestito al Cagliari per maturare esperienza. 🔗 Leggi su Internews24.com

