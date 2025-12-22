Palermo colpo di fucile in piazza Nascè | arrestato un 20enne l’arma era stata sotterrata

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia ha arrestato un ventenne di Borgo Nuovo accusato di aver ferito con un colpo di fucile la 33enne Valentina Peonio a Palermo. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità parlando di un incidente: il colpo sarebbe partito per errore mentre mostrava l’arma a un’amica. Dopo l'episodio, il ragazzo ha tentato di nascondere il fucile sotterrandolo in un terreno, per poi indicarne il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

