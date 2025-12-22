Palermo colpo di fucile in piazza Nascè | arrestato un 20enne l’arma era stata sotterrata

La Polizia ha arrestato un ventenne di Borgo Nuovo accusato di aver ferito con un colpo di fucile la 33enne Valentina Peonio a Palermo. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità parlando di un incidente: il colpo sarebbe partito per errore mentre mostrava l’arma a un’amica. Dopo l'episodio, il ragazzo ha tentato di nascondere il fucile sotterrandolo in un terreno, per poi indicarne il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo, colpo di fucile in piazza Nascè: arrestato un 20enne, l’arma era stata sotterrata Leggi anche: Identificato il giovane che ha ferito una donna con un colpo di fucile in piazza Nascè: l'arma era stata sotterrata Leggi anche: Allarme violenza, dopo il colpo di fucile in piazza Nascè il prefetto convoca riunione straordinaria sulla sicurezza La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Donna ferita a colpi di fucile a Palermo, ma non era lei l'obiettivo; Il colpo di fucile da una Smart, la donna che si accascia a terra: i terribili istanti della folle notte in piazza Nascè, il video dei soccorsi; Notte di paura a Palermo, ferita per errore a colpi di fucile; Spara, chiede scusa e scappa: ragazza ferita per errore da un colpo di fucile a Palermo. Palermo, colpo di fucile in piazza Nascè: arrestato un 20enne, l’arma era stata sotterrata - La Polizia ha arrestato un ventenne di Borgo Nuovo accusato di aver ferito con un colpo di fucile la 33enne Valentina Peonio a Palermo . gazzettadelsud.it

Palermo, arrestato il giovane che ha sparato in piazza Nascè - PALERMO – Il giovane che ha sparato in piazza Nascè è stato arrestato con l’accusa di detenzione di arma clandestina. livesicilia.it

Colpo d’arma da fuoco a Palermo, in carcere il giovane che ha sparato - ] ... blogsicilia.it

ULTIM’ORA Individuato il giovane che avrebbe sparato un colpo di fucile ferendo una donna di 33 anni in centro a Palermo - facebook.com facebook

Una donna di 33 anni è stata colpita nel centro di Palermo da un colpo di fucile sparato da un uomo, forse per un regolamento di conti. Non era lei l'obiettivo dell'agguato. Fuggendo, l'uomo ha anche investito due pedoni x.com

