Venerdì 19 dicembre alle ore 17.30 l’Aula Eventi dell’Istituto di Criminologia di Vibo Valentia, a Palazzo Gagliardi, non ha semplicemente ospitato la presentazione di un libro. È diventata per un pomeriggio un luogo di memoria condivisa, confronto e racconto collettivo. Protagonista “Volevo solo giocare a figurine. Ritagli di vita, fili di storie: come ho imparato a cucire identità” di Piero Muscari, edito da Rubbettino, ma soprattutto la città che quel libro attraversa e restituisce: Vibo Valentia. A dialogare con l’autore Nicolino La Gamba, giornalista di Radio Onda Verde, che ha guidato l’incontro con passo narrativo, lasciando spazio alle storie e alle voci. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia ha ospitato la presentazione di “Volevo solo giocare a figurine”, il libro autobiografico di Piero Muscari

