Ospite di Che tempo che fa sul Nove, Roberto Benigni parla di tutto lo scibile umano. La notiziona però è una sola: gli “scappa” un “alò”, prontamente intercettato dai fantomatici palati fini dell’aretinità. Peccato che quell’“alò” lo dica mezzo Arezzo prima di colazione, l’altro mezzo dopo. Origini nel Dna? No: dialetto vivo, quotidiano. Alò, se va. al prossimo scoop. Ha emozionato tutti, ha parlato della mamma Isolina, della Madonna del Bagno, di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Monterchi e della Madonna del Parto. Ha parlato del Papa, di Trump, dell’Europa, del destino del mondo e pure dell’universo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Palati fini una sega: “Alò” lo dice mezz’Arezzo

