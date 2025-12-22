Pagelle slalom Alta Badia 2025 | McGrath si sblocca Haugan solidissimo Per Vinatzer mezza occasione persa
PAGELLE SLALOM ALTA BADIA 2025. Atle Lie McGrath 9: la tracciatura della seconda manche sembrava indicarlo come il grande favorito proprio per le sue caratteristiche. Il norvegese ha rispettato il pronostico e ha colto la prima vittoria stagionale. Talento veramente cristallino, forse troppo incostante, ma quando mette tutto insieme è davvero difficile da battere. Clement Noel 8: doveva smaltire subito la delusione per l’uscita in casa in Val d’Isere e lo fa con un bel secondo posto, anche se c’è un po’ di amaro in bocca per non essere riuscito a confermare la prima posizione di metà gara. Però per battere questo McGrath serviva davvero un’impresa. 🔗 Leggi su Oasport.it
PAGELLE SLALOM ALTA BADIA 2025 Atle Lie McGrath 9: la tracciatura della seconda manche sembrava indicarlo come il grande favorito proprio per le sue ...
