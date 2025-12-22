Pagelle Genoa Atalanta i TOP e FLOP del match di Serie A
Pagelle Genoa Atalanta: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Palladino ha vinto contro i rossoblù di De Rossi Lo stadio Marassi ha vissuto Genoa Atalanta, match valido per la 16ª giornata di Serie A 202526. La squadra di De Rossi ha ospitato quella di Palladino, protagoniste in Serie A. Ecco i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Pagelle Genoa Parma, TOP e FLOP del match di Serie A
Leggi anche: Pagelle Genoa Inter, i TOP e FLOP del match di Serie A
Atalanta-Cagliari 2-1, pagelle e tabellino: Scamacca al top, ai sardi non bastano le parate di Caprile; Genoa-Inter, le pagelle di CM: Bisseck impera, Lautaro finisce. Vitinha di classe; Rassegna Stampa | Genoa, Østigard verso recupero. Calciomercato: spuntano altri tre nomi; Genoa-Inter 1-2, pagelle e tabellino: Lautaro fa il Toro, Bisseck protagonista inatteso, Vitinha d'autore, male Marcandalli.
Pagelle Genoa-Atalanta 0-1: Leali e Sommariva rovinano il Grifone. La decide Hien nel finale, male Scamacca - Vasquez e Frendrup trascinano i rossoblù ma nel finale Hien trova il gol con la complicità ... sport.virgilio.it
Genoa-Atalanta 0-1, le pagelle: Hien fa un regalo alla Dea, i rossoblù però tengono botta - La sua partita dura poco più di 100 secondi. tuttomercatoweb.com
Genoa-Atalanta: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - Il Genoa perde qualità tra trequarti e fasce con Messias e Gronbaek out, mentre in porta la defezione di Siegrist limita le rotazioni. sport.virgilio.it
Atalanta-Cagliari 2-1: gol e highlights | Serie A
Bologna-Inter, le pagelle dei calciatori nerazzurri: Bisseck e il vizio delle braccia larghe, insufficienze anche per Bonny, Barella e Bastoni. Siete d’accordo con i nostri voti BISSECK 4,5: ops, l’ha fatto ancora. Dopo Genoa e Lazio, anche il Bologna ben - facebook.com facebook
Primavera, pagelle Inter-Genoa: El Mahboubi imprendibile, La Torre un cecchino x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.