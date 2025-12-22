Le pagelle, i top e flop, il tabellino completo della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna Antonio Conte conquista la prima finale della stagione e lo fa contro il Bologna, che solo un mese e mezzo fa lo aveva messo in profonda crisi. Decide Neres con una doppietta bellissima. Il Napoli vince contro il Bologna (ANSA) Calciomercato.it Le pagelle di Napoli-Bologna. NAPOLI Milinkovic-Savic 6,5. Di Lorenzo 6. Rrahmani 6,5. Juan Jesus 6,5. Politano 6,5. Lobotka 7. McTominay 6,5. Spinazzola 6,5 (Gutierrez 6). Neres 7,5 (Mazzocchi 6). Elmas 6 (Lang 6). Hojlund 6. Conte 7. BOLOGNA Ravaglia 5. Holm 5. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO FINALE SUPERCOPPA, Napoli-Bologna 2-0: Italiano strapazzato da Neres, Conte come Maradona

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO Napoli-Atalanta 3-1: Conte cambia e vince, Neres e Noa Lang scatenati

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO Lecce-Napoli 0-1: Neres cambia il match, Savic e Anguissa gli eroi di Conte

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bologna-Inter 4-3 d.c.r., pagelle e tabellino: i rossoblù passano ai rigori e volano in finale di Supercoppa Italiana dove affronteranno il Napoli; Supercoppa, Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.), le pagelle: rossoblù in finale contro il Napoli; Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dcr: Italiano raggiunge Conte in finale; Napoli-Milan 2-0, pagelle e tabellino: Hojlund incontenibile, Neres puntuale, Nkunku non punge, De Winter sbaglia tutto.

Supercoppa Italiana, sfida Napoli-Bologna per il trofeo: 2-0. Doppietta di Neres. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Supercoppa Italiana, sfida Napoli- tg24.sky.it