PAGELLE E TABELLINO FINALE SUPERCOPPA Napoli-Bologna 2-0 | Italiano strapazzato da Neres Conte come Maradona
Le pagelle, i top e flop, il tabellino completo della finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna Antonio Conte conquista la prima finale della stagione e lo fa contro il Bologna, che solo un mese e mezzo fa lo aveva messo in profonda crisi. Decide Neres con una doppietta bellissima. Il Napoli vince contro il Bologna (ANSA) Calciomercato.it Le pagelle di Napoli-Bologna. NAPOLI Milinkovic-Savic 6,5. Di Lorenzo 6. Rrahmani 6,5. Juan Jesus 6,5. Politano 6,5. Lobotka 7. McTominay 6,5. Spinazzola 6,5 (Gutierrez 6). Neres 7,5 (Mazzocchi 6). Elmas 6 (Lang 6). Hojlund 6. Conte 7. BOLOGNA Ravaglia 5. Holm 5. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO Napoli-Atalanta 3-1: Conte cambia e vince, Neres e Noa Lang scatenati
Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO Lecce-Napoli 0-1: Neres cambia il match, Savic e Anguissa gli eroi di Conte
Bologna-Inter 4-3 d.c.r., pagelle e tabellino: i rossoblù passano ai rigori e volano in finale di Supercoppa Italiana dove affronteranno il Napoli; Supercoppa, Bologna-Inter 1-1 (4-3 d.c.r.), le pagelle: rossoblù in finale contro il Napoli; Supercoppa italiana, Bologna-Inter 4-3 dcr: Italiano raggiunge Conte in finale; Napoli-Milan 2-0, pagelle e tabellino: Hojlund incontenibile, Neres puntuale, Nkunku non punge, De Winter sbaglia tutto.
Supercoppa Italiana, sfida Napoli-Bologna per il trofeo: 2-0. Doppietta di Neres. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Supercoppa Italiana, sfida Napoli- tg24.sky.it
Napoli-Bologna, diretta finale Supercoppa Italiana: risultato in tempo reale, Conte avanti - I campioni d'Italia contendono ai detentori della Coppa Italia l'ultimo atto delle Final Four. tuttosport.com
PAGELLE E TABELLINO Supercoppa, Napoli-Milan 2-0: Hojlund implacabile, la difesa rossonera crolla con Maignan - Milan, partita valida per la semifinale di Supercoppa italiana ... calciomercato.it
Goal.com. Genoa-Atalanta 0-1, pagelle e tabellino: disastro di Leali e Norton-Cuffy, Scamacca e De Ketelaere deludono ma Hien decide allo scadere PAGELLE GENOA Leali (4,5) non riesce a frenare e lascia il 10 il Genoa dal terzo minuto, troppo imprudente - facebook.com facebook
MATCH REPORT - #SassuoloTorino 0-1, pagelle e tabellino: Vlasic di rigore, Maripan e Tameze insuperabili, male Doig, Simeone dà la scossa [ @cla_damato] x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.