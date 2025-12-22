Pagamento Naspi a dicembre 2025 quando arriva | ecco le date

. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI è previsto a partire dal 15 dicembre per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti NASpI 2025 Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità:. 🔗 Leggi su Feedpress.me

