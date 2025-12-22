paesi bassi auto sulla folla durante una parata natalizia

Nei Paesi Bassi a Nunspeet, cittadina della provincia della Gheldria a circa 70 chilometri da Amsterdam, durante la tradizionale parata natalizia delle luci un’auto ha investito un gruppo di persone, causando il ferimento di almeno nove partecipanti, tre dei quali in condizioni gravi. Le cause dell’accaduto restano in fase di accertamento, ma la polizia locale ha fatto sapere che «a prima vista, non sembra un atto deliberato, ma stiamo ancora indagando», come riportato anche dal quotidiano Telegraaf. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra ambulanze, autopompe e pattuglie delle forze dell’ordine, mentre il comune ha annunciato l’annullamento di un’altra parata prevista in serata nella vicina Elburg. 🔗 Leggi su Lettera43.it

