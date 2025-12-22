Paesi Bassi auto sulla folla durante una parata natalizia
Nei Paesi Bassi a Nunspeet, cittadina della provincia della Gheldria a circa 70 chilometri da Amsterdam, durante la tradizionale parata natalizia delle luci un’auto ha investito un gruppo di persone, causando il ferimento di almeno nove partecipanti, tre dei quali in condizioni gravi. Le cause dell’accaduto restano in fase di accertamento, ma la polizia locale ha fatto sapere che «a prima vista, non sembra un atto deliberato, ma stiamo ancora indagando», come riportato anche dal quotidiano Telegraaf. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, tra ambulanze, autopompe e pattuglie delle forze dell’ordine, mentre il comune ha annunciato l’annullamento di un’altra parata prevista in serata nella vicina Elburg. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Leggi anche: Paesi Bassi, auto finisce sulla folla durante una parata natalizia: molti feriti, alcuni gravi
Leggi anche: Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: almeno 9 feriti, tre sono in gravi condizioni
Paesi Bassi Un'auto si schianta sulla folla di una parata natalizia nei pressi di Amsterdam, 10 i feriti - Un'auto ha investito un gruppo di persone durante una parata natalizia di luci a Nunspeet, località ad est di Amsterdam, provocando diversi feriti: almeno 10 secondo testimoni oculari, di cui tre sare ... bluewin.ch
Paesi Bassi, auto finisce sulla folla durante una parata natalizia: molti feriti, alcuni gravi - A Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria (Paesi Bassi), un'auto è finita contro una folla. europa.today.it
Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: «Almeno 10 feriti, tre persone sono in gravi condizioni» - Un grave incidente ha scosso la cittadina di Nunspeet, nei Paesi Bassi, a est di Amsterdam. msn.com
Edwardian Britain in Color | RARE Film Footage COLORISED and RESTORED
CARTOLINE DI NATALE DALLE GALLERIE DEGLI UFFIZI Gerrit van Honthorst, non a caso noto come "Gherardo delle Notti", fu tra i più rinomati pittori caravaggeschi dei Paesi Bassi. Il suo soprannome deriva dalla tipica caratteristica dei suoi dipinti di essere - facebook.com facebook
Un anno fa… Mondiali Kigali 2025, anche i Paesi Bassi pensano di rinunciare alle gare U23 e juniores: “I costi sono enormi e avremo gli stessi problemi anche nel 2026 in Canada” x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.