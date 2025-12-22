Paesi Bassi auto finisce sulla folla durante una parata natalizia | molti feriti alcuni gravi
A Nunspeet, nella provincia centrorientale della Gheldria (Paesi Bassi), un'auto è finita contro una folla. Sono almeno 9 le persone rimaste ferite, di cui tre gravi. La polizia fino a questo momento esclude un gesto volontario. L'auto sulla folla durante la parata natalizia"Non sembra frutto di. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Auto sulla folla durante una parata natalizia in Olanda: almeno 9 feriti, tre sono in gravi condizioni
Leggi anche: Olanda, auto sulla folla a una parata natalizia: almeno 9 feriti
