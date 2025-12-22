Paduli inaugura Kairos | un nuovo presidio di sostegno per famiglie bambini e adolescenti

Tempo di lettura: 2 minuti “È con grande orgoglio e con un pizzico di commozione che oggi abbiamo inaugurato il Centro Famiglia Kairos”. Con queste parole il sindaco di Paduli, Mimmo Vessichelli, ha commentato l’apertura ufficiale di una struttura destinata a diventare un punto di riferimento fondamentale per il territorio. Il Centro Famiglia Kairos nasce dalla collaborazione con l ’Azienda Speciale Consortile BN 2 e avrà come obiettivo principale quello di accogliere bambini e adolescenti, offrendo al tempo stesso un concreto sostegno alle famiglie nel delicato percorso di rafforzamento della genitorialità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

