Ovaio policistico Unfer Egoi-Pcos | Importante fare diagnosi in adolescenza
Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Nell'ambito dello studio della policistosi ovarica uno dei momenti più difficili è quello diagnostico, specialmente in età molto giovanile, in adolescenza. Infatti, in questo momento della vita della donna, molte manifestazioni cliniche tipiche della policitosi ovarica si ritrovano come manifestazioni del tutto fisiologiche. Basta pensare all'acne, che i nostri nonni chiamavano l'acne giovanile, o pensare a quell'aumento della peluria transitoria ma anche dell'insulino resistenza. In questo periodo è difficile fare una diagnosi ma possiamo porre attenzione ad alcune manifestazioni cliniche come l'oligomenorrea, specialmente quando questa si manifesta oltre i 2 anni dell'età ginecologica, cioè 2 anni dopo il menarca, perché questa" è "un'alterazione del ciclo che può persistere e portarci verso quella che sarà la sindrome dell'ovaio policistico". 🔗 Leggi su Iltempo.it
