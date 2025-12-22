Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - "Nell'ambito dello studio della policistosi ovarica uno dei momenti più difficili è quello diagnostico, specialmente in età molto giovanile, in adolescenza. Infatti, in questo momento della vita della donna, molte manifestazioni cliniche tipiche della policitosi ovarica si ritrovano come manifestazioni del tutto fisiologiche. Basta pensare all'acne, che i nostri nonni chiamavano l'acne giovanile, o pensare a quell'aumento della peluria transitoria ma anche dell'insulino resistenza. In questo periodo è difficile fare una diagnosi ma possiamo porre attenzione ad alcune manifestazioni cliniche come l'oligomenorrea, specialmente quando questa si manifesta oltre i 2 anni dell'età ginecologica, cioè 2 anni dopo il menarca, perché questa" è "un'alterazione del ciclo che può persistere e portarci verso quella che sarà la sindrome dell'ovaio policistico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ovaio policistico, Unfer (Egoi-Pcos): "Importante fare diagnosi in adolescenza"

Leggi anche: Porfiria epatica acuta: dai sintomi alla diagnosi, perché è importante aumentare la consapevolezza

Leggi anche: Giornata internazionale dell'infanzia e adolescenza, la Cisl: "Ancora tanto da fare per il loro benessere"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ovaio policistico, Unfer (Egoi-Pcos): "Importante fare diagnosi in adolescenza" - "Nell'ambito dello studio della policistosi ovarica uno dei momenti più difficili è quello diagnostico, specialmente in età molto giovanile, in adolescenza. adnkronos.com