Ostia scontro frontale tra Fiat 500 e bus Atac in viale dei Romagnoli morta la 27enne alla guida dell' auto grave l' amica - VIDEO

Ferito anche il conducente del bus, un uomo di 52 anni, che è stato portato in ospedale anche se con ferite meno gravi Un gravissimi incidente stradale si è verificato ad Ostia questa notte. Coinvolti una Fiat 500, con a bordo due ragazze, e un bus di linea Atac. Secondo le ricostruzioni forn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ostia, scontro frontale tra Fiat 500 e bus Atac in viale dei Romagnoli, morta la 27enne alla guida dell'auto, grave l'amica - VIDEO Leggi anche: Scontro auto-bus Atac, muore 27enne a Ostia Leggi anche: Scontro tra auto e bus ad Acilia: morta 27enne, ferita l’amica Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ostia, scontro frontale tra bus Atac e un'auto: muore una 27enne, grave l'amica; Incidente a Roma, scontro tra bus Atac e un'auto: morta una ragazza. Grave l'amica; Roma, incidente a Ostia: auto si schianta contro un bus. Morta 27enne, grave l'amica di 26 anni; Tragico incidente stradale a Roma, auto si schianta su un bus: una 27enne morta sul colpo, ferita gravemente l'amica. Due ragazze si schiantano con l’auto contro il bus a Ostia, muore 27enne - La macchina, una Fiat 500 con all’interno le due ragazze, ha impattato violentemente contro il mezzo ... ilpuntoamezzogiorno.it

