ospitaletto scatenato travolge il novara in trasferta 0 3

L’Ospitaletto saluta il suo splendido 2025 con una vittoria storica (3-0) in casa del quotato Novara. La squadra di Quaresmini, grazie a una ripresa davvero perfetta, conquista tre punti preziosissimi, che non solo le permettono di rimanere fuori dalla zona playout al termine dell’andata, ma mettono in evidenza la continuità e la precisa identità raggiunte dalla matricola arancione. Il primo tempo è molto combattuto. Gli azzurri vogliono far valere il fattore campo, ma i franciacortini chiudono bene gli spazi e cercano di pungere a loro volta dalle parti di Boseggia. Basso e Di Cosmo si rendono minacciosi per i piemontesi, mentre Gobbi, per due volte, va vicino al vantaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

