Ospedale Papardo stabilizzati 80 dipendenti
Firmati oggi i contratti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito del piano di superamento del precariato. Le stabilizzazioni riguardano professionisti nel ruolo sanitario, nel ruolo di dirigenza medica e psicologica e nel ruolo tecnico, che entrano stabilmente nell’organico aziendale.A. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Villa Sofia-Cervello, stabilizzati 145 dipendenti: "Grosso passo avanti per il rafforzamento del personale aziendale"
Leggi anche: Ospedale Cannizzaro, stabilizzati altri dodici infermieri e un’ostetrica
Ospedale Papardo, nel 2025 stabilizzati 80 precari - Firmati contratti a tempo indeterminato nel ruolo sanitario, di dirigenza medica e psicologica e tecnico. msn.com
Ospedale Papardo, firmati i contratti per 80 stabilizzazioni - Sono stati firmati oggi i contratti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito del piano di superamento del precariato, un passaggio ... 98zero.com
Ospedale Papardo. Nuovo primario di cardiologia il prof. Giuseppe Andò Cardiologo clinico e interventista con esperienza maturata tra Roma e Messina... - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.