Ospedale Papardo stabilizzati 80 dipendenti

22 dic 2025

Firmati oggi i contratti di lavoro a tempo indeterminato nell’ambito del piano di superamento del precariato. Le stabilizzazioni riguardano professionisti nel ruolo sanitario, nel ruolo di dirigenza medica e psicologica e nel ruolo tecnico, che entrano stabilmente nell’organico aziendale.A. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

