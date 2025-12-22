OSL Pay apre a Milano e avvia le attività nel mercato europeo

MILANO diventa la porta d’ingresso europea di OSL Pay, la divisione del gruppo asiatico OSL dedicata all’integrazione tra finanza tradizionale e asset digitali. La società ha annunciato l’apertura di una sede nel capoluogo lombardo e la nomina di Orlando Merone come general manager per l’Europa, affidandogli il compito di guidare l’espansione nel Vecchio Continente. Merone arriva da una lunga esperienza nel fintech, un settore che riunisce tutte quelle attività basate sul connubio tra il mondo dei servizi finanziari e l’innovazione tecnologica. Revolut, Bitpanda e Circle sono le principali società in cui è maturata l’esperienza professionale di Merone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

